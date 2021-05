Zack Snyder, altro che #RestoreTheSnyderVerse: 'Warner Bros. è fortemente anti-Snyder'

Il successo della Snyder Cut di Justice League ha fatto sì che i fan del regista di Man of Steel alzassero ancora una volta la voce in direzione Warner Bros. allo scopo di chiedere alla casa di produzione di proseguire sulla strada di quello che ormai è stato ribattezzato SnyderVerse. Ma quali sono le reali intenzioni?

Secondo Zack Snyder, che ha recentemente dichiarato di sognare di dirigere un film di Star Wars, Warner Bros. sarebbe tutt'altro che interessata a proseguire questo rapporto lavorativo, che di fatti andrebbe quindi ritenuto chiuso dopo l'ultima esperienza.

"Warner Bros. è fortemente anti-Snyder, se così vogliamo dire. Cosa posso dire? È palese che non siano interessati alle mie idee. Ma devo anche dire che inizialmente non erano interessati alla mia idea di Justice League, decisione che hanno chiaramente rivisto. Io amo quei personaggi, amo quei mondi, credo ci sia del materiale fantastico per dei film. Non so cos'altro si possa fare, nonostante io pensi che il movimento dei fan sia davvero forte, tutta la community dei fan, le loro intenzioni sono così oneste, ho un enorme rispetto per loro" sono state le parole del regista.

Pensate anche voi che il sipario sullo SnyderVerse sia ormai definitivamente calato? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Gal Gadot ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Joss Whedon durante le riprese di Justice League.