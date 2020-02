Zack Snyder rende omaggio a Ben Affleck con una nuova foto di Batman v Superman

Per rendere omaggio a Ben Affleck dopo le sconvolgenti rivelazioni sull'alcolismo e The Batman uscite nei giorni scorsi, il regista Zack Snyder ha pubblicato una nuova foto di Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Come al solito, potete ammirarla in calce all'articolo.

In precedenza il regista aveva rivelato che in origine era stato pianificato un arco narrativo più espanso per il mondo intravisto nella sequenza Knightmare, sognato da Bruce Wayne durante gli eventi del film fantasia: nella realtà alternativa Superman diventata l'oppressore dell'umanità dopo aver sofferto per la morte di Lois Lane. Ulteriori sequenze in questo mondo sarebbero state mostrate anche nel mitologico Snyder Cut di Justice League. "Se qualcuno perdesse una persona molto vicina potrebbe diventare molto influenzabile da una certa anti-equazione e potrebbe prendersela con un certo pipistrello", aveva dichiarato Snyder in precedenza, alludendo all'equazione anti-vita di Darkseid.

Come noto, Batman v Superman fu accolto in maniera mista sia dai fan che dalla critica alla sua uscita nelle sale, ma quando tornò in home-video con la director's cut di tre ore venne completamente rivalutato. Destino peggiore è toccato a Justice League, la cui director's cut potrebbe non venire mai alla luce.

Ma al di là di questo, qual è il vostro giudizio sul Batman di Affleck? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti guardate i primi concept art del Batman di Affleck e una nuova immagine di Justice League.