Zack Snyder è il primo regista della storia a diventare un'icona di profilo su Netflix

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha consolidato ulteriormente il proprio rapporto con il regista Zack Snyder, trasformandolo in uno dei volti del servizio...ma letteralmente!

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, e pubblicato da Netflix sulla pagina ufficiale della piattaforma di social network X, Zack Snyder è diventato un'icona profilo della piattaforma, con gli abbonati che potranno selezionare il volto dell'autore come immagine per personalizzare la propria pagine utente.



La foto di Zack Snyder è stata caricata insieme a quelle di altri volti noti di Rebel Moon, come gli attori protagonisti Sofia Boutella e Charlie Hunnam, una pratica utilizzata spesso da Netflix per sponsorizzare tra i propri abbonati un nuovo film o una nuova serie appena arrivati sulla piattaforma. Tuttavia, si tratta della prima volta in assoluto che questa iniziativa ha per protagonista un regista. Come ha sottolineato Netflix nel post: "Zack Snyder è già iconico: diventare il primo regista di sempre ad ottenere una sua foto profilo icona, rende questo fatto solo più vero".

Il rapporto professionale tra Netflix e Zack Snyder è iniziato nel 2021 con Army of the Dead ma è destinato a continuare anche nei prossimi anni: tra i tanti prossimi progetti in arrivo da Zack Snyder, infatti, ci sono numerosi titoli legati alla piattaforma, tra cui le director's cut, i sequel e gli spin-off di Rebel Moon, il sequel Planet of the Dead e anche la serie tv animata Twilight of the Gods.



