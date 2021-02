Zack Snyder, il regista aveva proposto a DC Comics una miniserie su Robin e Joker

Mentre cresce di giorno in giorno l'attesa per ammirare la Zack Snyder's Justice League, director's cut del crossover DC Films in uscita su HBO Max il prossimo marzo, il regista sta condividendo molte informazioni sul passato del DCEU, ultima ma non ultima una riguardando un progetto comics scartato direttamente dalla DC.

Snyder ha infatti rivelato ai microfoni del canale Youtube SnyderCutBR di aver proposto in passato un'idea per una miniserie a fumetti dedicata a Robin e al Joker, cioè a come il Clown Criminale interpretato al cinema da Jared Leto avesse torturato e ucciso il Robin cinematografico mai mostrato sul grande schermo. Questo ovviamente andando oltre le run a fumetti famose e conosciute e creando una backstory solida e credile proprio per il DCEU.



Spiega il regista:



"Sapete, abbiamo parlato di sviluppare qualcosa ma la DC ha deciso di non proseguire. Abbiamo discusso di una sorta di miniserie a fumetti dedicata proprio alla morte di Robin, ok? Cos'è successo realmente all'aiutante di Batman? L'idea era approfondire il come Joker avesse ucciso Robin e cosa avesse significato per Batman, tanto da condurlo sulla strada più oscura della Maschera, poi culminata con l'arrivo di Superman".



Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League uscirà in esclusiva su HBO Max il prossimo 18 marzo 2021. Vi lasciamo al nostro articolo d'approfondimento dedicato al Joker di Jared Leto.