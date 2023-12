Zack Snyder prima di Rebel Moon: la storia delle cosiddette Snyder Cut

Prima di scoprire come sarà la director's cut di Rebel Moon, in uscita su Netflix nel corso del 2024, ci sono diverse 'versioni alternative' dei film di Zack Snyder già in circolazione.

Il regista, infatti, un po' come con le famose director's cut di Ridley Scott, ha una lunga tradizione nel mondo dei montaggi estesi, al punto che - caso più unico che raro - le director's cut di Zack Snyder hanno anche un soprannome, una griffe, e sono note come 'Snyder Cut', appunto: i due film di Rebel Moon, Rebel Moon: Parte 1 e Rebel Moon: Parte 2, rappresentano la prima volta in cui Snyder ha realizzato volutamente due montaggi alternativi delle proprie opere, ma in passato l'autore si è più volte cimentato in simili imprese.

La prima volta fu con Watchmen, celebre cinecomics Warner Bros basato sull'omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, per il quale oltre alla versione cinematografica Snyder creò altre due versioni: la director's cut da 186 minuti, che Snyder considera la sua versione definitiva, e la Ultimate Cut da 215 minuti, che include anche le scene animate de 'I racconti del vascello nero'.

Successivamente il regista creò una Snyder Cut anche per Batman vs Superman: Dawn of Justice, nota anche come Ultimate Edition e dotata di ben 182 minuti di durata rispetto ai 151 minuti della versione cinematografica. Infine, è celebre il caso della Snyder Cut di Justice League, che però tecnicamente non è la versione alternativa di un film di Zack Snyder: come saprete, infatti, la versione cinematografica di Justice League uscita nei cinema nel 2017 fu frutto dei rimaneggiamenti di Joss Whedon, mentre la Snyder Cut di Justice League uscita nel 2021 servì a ristabilire la visione dell'autore originale allungando il montaggio a 242 minuti (contro i 120 minuti della versione cinematografica) e introducendo il rapporto 1,33:1 (contro il rapporto 1,85:1 del film uscito al cinema). Della Snyder Cut di Justice League, poi, esiste a sua volta una versione alternativa, ovvero l'edizione monocromatica Justice is Grey, che propone il film in bianco e nero.

In tempi più recenti, Zack Snyder ha anche rivelato di voler realizzare una Snyder Cut di Sucker Punch: di quel film esiste una versione estesa, che però non rappresenterebbe la visione originale del regista, secondo quanto dichiarato dallo stesso Snyder, che a quanto pare sta "lavorando con Warner Bros per trovare una finestra di tempo per poterci tornare su".