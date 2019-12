Zack Snyder ha realizzato un videoclip musicale per beneficienza insieme ad Ezra Miller

Mentre Zack Snyder e i suoi fan attendono con trepidazione che Warner Bros comunichi le proprie intenzioni relativamente al movimento ReleaseTheSnyderCut per Justice League, l'autore ha confezionato il regalo di Natale perfetto tornando alle sue origini e all'arte dei videoclip.

Il regista di Batman v Superman: Dawn of Justice e Watchmen è infatti una delle menti creative dietro un nuovo video musicale intitolato "Hanukkah, O Hanukkah" che è stato distribuito online in queste ore: il progetto, che include per protagonisti (e registi) le star di Animali Fantastici Ezra Miller e Dan Fogler, fa parte di "A Magica Time of Year", uno sforzo collaborativo natalizio tra vari artisti che ha coinvolto anche J.K. Rowling e il cui ricavato andrà direttamente a beneficio della Lumos Foundation, un'organizzazione benefica per bambini creata dalla mamma di Harry Potter.

Nel video musicale, per il quale Snyder è accreditato come direttore della fotografia e operatore, appaiono anche alcuni volti familiari come Pollyanna McIntosh, Cooper Andrews, Sam Puefua, Tommy Flanagan, Walter Emanuel Jones ed Eric Michael Cole. Ezra Miller ovviamente aveva già lavorato con Snyder in passato essendo stato l'interprete di Flash in Batman v Superman e Justice League: riprenderà il ruolo nello stand-alone della DC Films, in uscita a luglio 2022.

Si tratta di un ritorno nel mondo dei videoclip musicali per Snyder, che ad inizio carriera con artisti del calibro di Peter Muprhy, Morrissey, Suol Asylum, Alexander O'Neil e My Chemichal Romance.

