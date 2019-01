Zack Snyder realizza una maglietta di Justice League per la prevenzione del suicidio

Il regista Zack Snyder, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha condiviso le immagini di una maglietta dedicata a Justice League realizzata per il sostegno alla prevenzione dei suicidi.

Nella didascalia che accompagna l’immagine si può leggere: “Il mio contributo a una campagna di raccolta fondi organizzata da un fan. Tutti i proventi di questa maglietta saranno devoluti alla American Foundation for Suicide Prevention”. In allegato il collegamento che rimanda direttamente al sito dove poter acquista la t-shirt e fare la propria donazione.

Come ricorderete, nel marzo 2017, Snyder è stato colpito da un gravissimo lutto famigliare, il suicidio della figlia Autumn, fatto che non gli ha permesso di terminare la lavorazione di Justice League, che ha poi visto il subentro - anche per cause riguardanti il tono della pellicola - di Joss Whedon.

Come potete vedere dall’immagine di seguito, la t-shirt contiene il logo di ciascun membro della Justice League e una citazione di Joseph Campbell sul retro che recita: “All the gods, all the heavens, all the hells, are within you”. Il costo della maglietta è di 30 dollari e i proventi saranno devoluti all’associazione nazionale americana per la prevenzione dei suicidi. Al momento la campagna ha già raggiunto la cifra di 2.500 dollari e gliene rimangono solo altri mille per raggiungere il suo obiettivo stabilito.

Recentemente, Snyder ha annunciato l’arrivo della sua nuova casa di produzione, The Stone Quarry, mettendo fine ai suoi impegni con la Cruel & Unusual Films dopo ben 14 anni. Per quanto riguarda il suo rapporto con la Warner e la DC Films, Snyder rimane ancora accreditato come produttore esecutivo sia del successo globale Aquaman, sia del futuro e attesissimo sequel Wonder Woman 1984, avendo in passato supervisionato questi progetti mentre era ancora impegnato nella produzione di Justice League.