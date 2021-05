Zack Snyder reagisce agli zombie nei videogame, da Resident Evil a The Last of Us!

Dopo aver parlato dei suoi supereroi Marvel preferiti, il regista Zack Snyder nel corso di una nuova intervista promozionale per il suo nuovo film Army of the Dead è stato sfidato dai colleghi di IGN a 'reagire' ai più famosi zombie della storia dei videogame.

Come potete vedere nel video all'interno dell'articolo, si parte nientemeno che dall'originale Resident Evil per arrivare ad opere più recenti come The Last of Us. Ecco i commenti di Snyder ai diversi titoli proposti:

Resident Evil : "Questa è roba forte. Un grande reveal per uno zombie. Siamo onesti, Resident Evil ha parecchie armi dalla sua quando si parla di zombie, ha un sacco di materiale per quanto riguarda la lore degli zombie, i film sugli zombie e gli zombie in generale. Mi tolgo il cappello."

: "Questa è roba forte. Un grande reveal per uno zombie. Siamo onesti, Resident Evil ha parecchie armi dalla sua quando si parla di zombie, ha un sacco di materiale per quanto riguarda la lore degli zombie, i film sugli zombie e gli zombie in generale. Mi tolgo il cappello." The Last of Us : "Gesù! Si, molto dolce e bello strano. Questo zombie, questa creatura, è parecchio spaventosa ma anche molto interessante. Davvero figa."

: "Gesù! Si, molto dolce e bello strano. Questo zombie, questa creatura, è parecchio spaventosa ma anche molto interessante. Davvero figa." Red Dead Redemption: Undead Nigthmare : "Davvero figo, anche molto classico, con questo shembler che ti viene incontro. Mi ha ricordato molto i classici film di zombie, quelli romer-eschi".

: "Davvero figo, anche molto classico, con questo shembler che ti viene incontro. Mi ha ricordato molto i classici film di zombie, quelli romer-eschi". Left 4 Dead : "Caspita, questa si che è una mattanza zombie. Mi ha colpito che gli zombie abbiano gli occhi luminescenti. Non conosco molto le regole di questo mondo ma è una cosa interessante alla quale pensare."

: "Caspita, questa si che è una mattanza zombie. Mi ha colpito che gli zombie abbiano gli occhi luminescenti. Non conosco molto le regole di questo mondo ma è una cosa interessante alla quale pensare." The Walking Dead: The Game : "Davvero figo. Il gameplay sembra molto figo, questo provare a caricare il fucile con un singolo colpo".

: "Davvero figo. Il gameplay sembra molto figo, questo provare a caricare il fucile con un singolo colpo". Call of Duty: Zombie: "Avere George nella clip è fantastico, ricreare questa auto-referenzialità zombie nel genere zombie, e siamo onesti: George è il re di questa roba, senza di lui non ci sarebbero gli zombie. Ho avuto l'onore di rifare Dawn of the Dead e ho parlato con George un sacco di volte, è stato bello vedere questo filmato."

Army of the Dead arriverà su Netflix il 21 maggio.