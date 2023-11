Zack Snyder pronto a far parte del DCU di James Gunn, ma solo per questo film

Nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter per un lungo profilo sulla sua carriera, il regista Zack Snyder ha confermato di essere ancora interessato al mondo dei supereroi e di essere disposto ad unirsi al DCU di James Gunn, ma ad una sola condizione.

Durante l'intervista, infatti, l'autore di Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League ha ammesso che da diversi anni il genere dei film di supereroi ha smesso di evolversi e che lui, personalmente, "non sento più l'entusiasmo che avevo una volta verso questo tipo di film", ovviamente dopo la brutta esperienza vissuta sul set di Justice League. Tuttavia, qualche progetto che potrebbe spingerlo a tornare alla guida di un film di supereroi c'è ancora, e Snyder ha ammesso che uno dei suoi sogni nel cassetto è l'adattamento cinematografico de Il ritorno del cavaliere oscuro, il famoso fumetto creato da Frank Miller.

Zack Snyder ha confermato che per ora la sua carriera nei film di supereroi può considerarsi conclusa, ma ha anche ammesso che, se il co-CEO dei DC Studios James Gunn lo chiamasse, una versione cinematografica de Il ritorno del cavaliere oscuro che fosse quanto più possibile fedele al fumetto originale sarebbe il primo progetto che gli presenterebbe.

