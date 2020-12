Zack Snyder promette: un nuovo trailer di Justice League è in arrivo

La nuova versione di Justice League arriverà a marzo 2021, il regista Zack Snyder lo ha rivelato tramite i social e ora sempre tramite i social conferma che un nuovo trailer è in arrivo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista conversando con i suoi fan sui social ha dichiarato di essere a lavoro su un nuovo trailer promozionale del film, director's cut da quattro ore del cinecomic del 2017 all'epoca passato nelle mani di Joss Whedon in corso d'opera.

Il film, che sarà pubblicato su HBO Max anche come una mini-serie da quattro ore e probabilmente uscirà anche al cinema (se possibile), beneficerà di tutte le scene tagliate da Whedon dalla versione originale nonché di nuove sequenze messe insieme nel corso di una recente nuova sessione di riprese costate a Warner Bros. circa $70 milioni di dollari. Gran parte del cast è tornato a lavoro per queste sequenze, inclusa la star Ben Affleck nei panni di Batman ed Ezra Miller nei panni di The Flash; oltre a loro, con gran sorpresa dei fan Snyder ha anche aggiunto Jared Leto, che riprenderà il ruolo di Joker da Suicide Squad, e Joe Manganiello come Deathstroke.

Quest'ultimo sarebbe dovuto essere il villain del famoso The Batman scritto, diretto e interpretato da Affleck, progetto come noto ormai naufragato.

