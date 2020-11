Zack Snyder promette un 'casino di zombie veri' con l'horror Netflix Army of the Dead

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista Zack Snyder ha potuto parlare del suo prossimo film, Army of the Dead, primo capitolo di un nuovo franchise horror che l'autore di Watchmen e Batman v Superman sta sviluppando per il servizio di streaming on demand Netflix.

Snyder ha garantito che i suoi zombie saranno 'veri', i morti viventi sono stati truccati sul set con degli elaborati effetti pratici e che l'uso della CGI è ridotto all'osso. Nelle sue parole:

"Gli effetti speciali per i nostri zombie sono al 90% pratici. Per le scene di guerra con gli zombi, le sequenze d'azione e quelle di combattimento, il mio collaboratore e amico di lunga data Damon Caro ha lavorato duramente per creare un folle caos di zombi ad un livello epico mai visto finora, e c'è Las Vegas a fare da sfondo per rendere tutto un po' più fantastico."

Ma quindi Army of the Dead sarà più un horror o più un action? Ecco cosa ha detto il regista:

"Sono ossessionato da quello specifico tono con cui un film diverte senza essere davvero divertente, e si tratta di una linea davvero sottile. Volevo creare una follia di genere zombi senza esclusione di colpi. Vedrete una tropificazione dei tropi più tropi che ci siano mai stati nella storia del tropismo".

Ricordiamo che l'universo narrativo di Army of the Dead sarà inizialmente ampliato da due prequel, uno animato e uno live-action interpretato anche da Nathalie Emmanuel.