Zack Snyder ha postato la prima foto di Jason Momoa nei panni di Aquaman, del 2014!

Zack Snyder continua a postare cose che riguardano il suo lavoro su Justice League o, più in generale, sull'Universo Esteso DC. Stavolta tocca a Jason Momoa: il regista ci regala il primissimo scatto all'attore nei panni di Aquaman!

Potete vedere la foto in basso. Snyder, come sempre, ha usato la piattaforma social Vero e, lo ricorderete, è stato proprio lui a pensare a Jason Momoa nei panni di Arthur Curry, nonostante non sia un'iterazione "standard" del personaggio che, nei fumetti è biondo.

Lui voleva Momoa e così è stato. E non a torto! Lui è stato uno dei catalizzatori in Justice League, e non è affatto male vedere la prima immagine dell'attore nelle vesti del re di Atlantide (futuro re, ok!).

Che ve ne pare?

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."