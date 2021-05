Zack Snyder sta pensando di realizzare un film porno religioso: 'L'ho sempre sognato!'

Parlando con The Telegraph per una nuova intervista promozionale in occasione dell'uscita di Army of the Dead, il regista Zack Snyder ha espresso la volontà di realizzare un 'porno-religioso'.

"Quel tipo di apprezzamento delle forme umane è qualcosa che mi entusiasma da sempre", ha detto riflettendo sul suo film 300, uscito nel 2006. "Ho sempre desiderato fare un film religioso e un film pornografico, e non ho mai davvero avuto la possibilità di fare nessuno dei due. Forse se trovassi un modo di combinare questi due generi. In un certo senso 300 è già quel tipo di film. O almeno un apripista per come potrebbe essere il film che ho in mente".

Per chi non lo sapesse 300, interpretato da Gerard Butler, è una rivisitazione romanzata della battaglia delle Termopili durante le guerre persiane. Il film ebbe anche un sequel, 300: L'alba dell'impero, prodotto dallo stesso Snyder e diretto da Noam Murro, e recentemente l'autore di Justice League ha svelato l'esistenza di un terzo episodio della saga di 300 incentrato sulla relazione gay tra Alessandro Magno ed Efestione, che però la Warner Bros. ha bocciato.

Il suo nuovo film, il thriller-horror zombie-heist Army of the Dead, è attualmente disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix: prossimamente arriveranno ben due prequel, il live-action Army of the Thieves e la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas.