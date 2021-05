Zack Snyder pensa già al prossimo film Horse Latitude: 'Ma bisognerà attendere'

Zack Snyder non ama perdere tempo: dopo il successo della Snyder Cut di Justice League e con in vista l'esordio del suo attesissimo Army of the Dead su Netflix il nostro ha già messo nel mirino il suo prossimo lavoro intitolato Horse Latitude, consapevole però che per vederne il risultato ci sarà da attendere.

Il nostro Zack, che ha anche spiegato il legame tra Army of the Dead e Tiger King, ha infatti ammesso che la produzione sta subendo parecchi rallentamenti a causa del COVID, come accaduto praticamente per ogni film girato dallo scoppio della pandemia ad oggi.

"Ora come ora stiamo aspettando un po', perché la speranza è quella di girare Horse Latitude in Sud America. Il COVID attualmente è parecchio aggressivo da quelle parti, quindi stiamo aspettando che la situazione migliori nell'ottica di poter andare a girare lì e fare questo film. Ma c'è anche un'altra cosa su cui sto lavorando al momento. Speriamo di riuscire a portare tutto a termine, è qualcosa di davvero folle" sono state le parole del regista.

Insomma, pandemia o no, abbiamo la conferma che Snyder non stia con le mani in mano: con il nuovo film in uscita a giorni, intanto, la produttrice ha voluto spiegare il significato del titolo di Army of the Dead.