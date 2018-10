Zack Snyder pensa che un team-up tra Amazzoni e Atlantidei sia inevitabile

Come mostrato da uno scambio di battute sul social Vero, utilizzatissimo da Zack Snyder, sembra che il regista creda fermamente in un’alleanza futura tra Amazzoni e Atlantidei nei film della DC.

Come riportato da Screen Rant, John Aaron Garza e Snyder hanno parlato a lungo dell’argomento sul social, con il primo che, dopo aver scoperto un artwork che mostrava guerriere amazzoni e atlantidei nella stessa flotta, ha chiesto al regista se una tale idea fosse già stata girata per Justice League. In una scena flashback di Justice League si vedono i due popoli alleati per scongiurare la minaccia di Steppenwolf e dei parademoni. La risposta di Snyder non si è fatta attendere: “Non in Justice League, ma in futuro mi sembra inevitabile”.

Aquaman arriverà nelle sale italiane a gennaio 2019, mentre per Wonder Woman 1984 bisognerà attendere il novembre successivo.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League, uscito il 16 novembre dello scorso anno, è disponibile in home video.