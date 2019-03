Zack Snyder parla del Batman di Ben Affleck e risponde alle critiche sulla 'fuga' dal Q&A

Nel corso di un recente Q&A il regista Zack Snyder, oltre a confermare la famosa Snyder Cut di Justice League, ha potuto rispondere anche a tantissime domande poste direttamente dai fan.

Una in particolare, incentrata sulla presenza del Batman di Ben Affleck in Suicide Squad, ha attirato l'attenzione del popolo di internet. Stephen M. Colbert di Screenrant, presente all'incontro, ha riportato le dichiarazioni di Snyder, come potete vedere nel post in calce all'articolo.

Potreste non saperlo, ma in una delle prime versioni del film di David Ayer era stata considerata l'idea di far debuttare Steppenwolf, villain principale di Justice League. A quanto pare, Snyder non sapeva di questa ipotesi, nonostante abbia lavorato a stretto contatto con il regista del film con Margot Robbie per far apparire sia Batman che Flash: l'idea di mostrarli in due scene diverse, e non in team, è venuta dal regista di Watchmen.

Ma le polemiche, che sembrano accompagnare ogni singolo aspetto della quotidianità di Snyder, non sono mancate anche nel post-Q&A: alcuni fan ritengono che il regista abbia evitato determinate domande su Justice League, magari perché impossibilitato a rispondere per contratto. La cosa però è stata negata dallo stesso Snyder, che si è spiegato sul social network Vevo, come potete leggere nel post originale che vi riportiamo in calce all'articolo.

"Dovevo prendere un volo alle 4:30 di mattina per dello scouting di Army of the Dead e il mio staff ha solo cercato di farmi andare via in tempo, onestamente in quella stanza a nessuno di noi importava un cazzo di proteggere qualcosa", ha scritto Snyder. In pratica, le parole del regista servono a chiarire che della Warner Bros. e del contratto che lo legava alla major non gli importa più nulla, e che da ora in poi è pronto a parlare senza peli sulla lingua.