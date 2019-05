Zack Snyder parla di Army of the Dead e dei suoi prossimi tre nuovi film!

Nel corso di una recente intervista Zack Snyder, che ha recentemente offerto un primo sguardo a Army of the Dead, ha parlato dello zombie movie targato Netflix, del prossimo progetto The Fountainhead, di un terzo film intitolato The Last Photograph e addirittura di un quarto misterioso progetto.

A proposito del survival-heist-horror della compagnia di streaming on demand, il regista ha spiegato:

"Con Army of the Dead è difficile non fare una dichiarazione sociale perché il film parla della costruzione di un muro per rifugiati e veterani, ma è anche divertente organizzare una rapina zombie a Las Vegas. Lo rende più ricco e migliore. Non posso escludere le mie idee politiche, perché ho sempre lavorato in modo auto-riflessivo. Il cinema è una forma d'arte riflessiva."

A proposito del suo adattamento di The Fountainhead di Ayn Rand, al quale lavora ormai da anni, Snyder ha affermato:

"The Fountainhead ... è ancora un progetto importante per me, ma è un argomento davvero delicato in questo momento. La gente penserà che sia un'estrema propaganda di destra, ma io non la vedo così. Penso solo che la storia sia super divertente, folle e melodrammatica e parla di architettura e sesso. La priorità al momento dovrebbe essere quella di trovare un nuovo presidente, che il film tratti un argomento delicato dovrebbe passare in secondo piano. Mi ha sempre affascinato il modo in cui la valutazione del lavoro della Rand sia sempre variato a seconda dei governi. Penso che sia stata una donna incredibile e una pazza e ha sempre messo per prima cosa la sua storia, e non le sue idee politiche. Per lei è stato facile cadere vittima della propria popolarità, ma a me non frega un cazzo. Se fosse viva in questo momento, probabilmente avrebbe ucciso Donald Trump con le sue mani. Non le piaceva nemmeno Reagan! Ma adesso sto divagando ..."

Oltre a The Fountainhead, Snyder ha anche rivelato di aver terminato la sceneggiatura di The Last Photograph, un film di guerra su un corrispondente che sopravvive ad un attacco in Afghanistan e si ritrova in viaggio con un soldato speciale. Infine, ha svelato l'esistenza di una sceneggiatura scritta da un suo collaboratore. Snyder ha descritto il misterioso progetto come "un film su Napoleone sotto forma di Scarface. Penso che sia fottutamente fantastico."

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Dave Bautista sarà in Army of the Dead come protagonista principale.