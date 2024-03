Zack Snyder ospite del controverso podcast di Joe Rogan: intervista da 'Snyder Cut'

Mentre l'attrice Sofia Boutella rispondeva alle critiche di Rebel Moon, il regista Zack Snyder è stato ospite del famoso podcast di Joe Rogan, controverso opinionista televisivo e radiofonico statunitense condurre di uno show popolarissimo su YouTube noto come The Joe Rogan Experience.

Proprio il regista di Rebel Moon è stato ospite dell'ultimo episodio, durante il quale discusso di una serie di argomenti, inclusi molti dei suoi progetti basati sulle proprietà DC, il tutto ovviamente senza filtri in perfetto stile Joe Rogan (e Snyder Cut) per un'intervista durata circa 2 ore e 15 minuti.

Parlando delle sue esperienze su Justice League e Batman V Superman: Dawn of Justice, l'autore ha ricordato come l'insistenza dello studio nel fare alcuni tagli abbia portato alla sua nascita del fenomeno delle Snyder Cut, sostenendo anche che oggi come oggi trova molto difficile ottenere una classificazione PG-13, dato che a sua modo di vedere questo rating si muove all'interno di parametri fin troppo restrittivi. Parlando del Cavaliere Oscuro, Snyder ha parlato anche della famosa regola del 'non uccidere' del supereroe: "Se non metti alla prova la moralità del personaggio, allora è un personaggio morto. Non può evolversi, non può muoversi, può solo rispondere a domande che non infrangono il canone, e secondo me questo non è il modo di trattare questi personaggi leggendari." caratteri".

Nel corso dell'intervista, Snyder ha anche approfondito l'aspetto dei fan tossici, la beneficienza (con oltre 600mila dollari raccolti per la American Foundation for Suicide Prevention) e la tragica scomparsa della figlia Autumn, che si è tolta la vita qualche anno fa: se siete curiosi, il video integrale è disponibile in calce all'articolo.

