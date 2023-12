Zack Snyder: 'Oppenheimer miglior film del 2023, Rebel Moon 2 è il mio Dunkirk'

La storia dell'amicizia tra Zack Snyder e Christopher Nolan si arricchisce di due nuovi capitoli, in particolare per quanto riguarda Oppenheimer e Rebel Moon: Parte 2.

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Rebel Moon, la sua nuova epopea fantascientifica in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, il regista di Watchmen e Justice League ha infatti eletto Oppenheimer di Christopher Nolan il miglior film del 2023, facendo i complimenti al suo amico e collega per il grande successo ottenuto con il biopic dedicato al creatore della bomba atomica. Inoltre, durante la premiere del film organizzata a Londra, la protagonista Sofia Boutella ed Ed Skrein hanno svelato che Rebel Moon: Parte 2 sarà ispirato a Dunkirk, uno dei più acclamati film dell'autore britannico.

"Ricordo che Zack sul set non faceva che ripetere che Rebel Moon 2 doveva essere il suo Dunkirk" ha rivelato Ed Skrein a GamesRadar+. "Il secondo capitolo è davvero folle, ci da dentro di brutto, innesca una miccia all'inizio e poi esplode sul serio per tutto il resto della narrazione. Personalmente mi ha fatto pensare molto a Il signore degli anelli: Il ritorno del re, nel senso che fin dall'inizio sai dove sono diretti i protagonisti e sai che sarà un lungo viaggio e allora ti metti comodo e ti godi i tuoi popcorn."

Rebel Moon: Parte 2 - La sfregiatrice uscirà il 19 aprile 2024, in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti scoprite quando uscirà Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco.