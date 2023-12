Zack Snyder omaggia James Gunn: 'Questa mia folle scena è opera sua'

L'alba dei morti viventi fu il primo film di Zack Snyder, ma non tutti sanno che il remake del cult zombie di George Romero fu realizzato in collaborazione con James Gunn, che si occupò della sceneggiatura del film.

Oggi che i due autori sono considerati figure centrali del blockbuster hollywoodiano, in particolar modo per la loro vicinanza ai film di supereroi, avendo firmato opere come Watchmen, Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League, la trilogia di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, Snyder ha voluto omaggiare il collega James Gunn, ricordando il tempo passato insieme per la realizzazione del remake de L'alba dei morti viventi e dando a lui il credito di una delle scene più impressionanti e indimenticabili del film.

Stiamo parlando ovviamente del neonato zombie, un'idea che per Zack Snyder fu frutto di James Gunn: "È stata un'idea di James, al cento per cento, e gli do tutto il merito per quella che considero una grandissima trovata. Ricordo che mi piacque molto fin da subito, appena me la propose, e lo ringrazio per questo."

Recentemente, ora che James Gunn è a capo dei DC Studios e si sta preparando a lanciare il nuovo franchise DCU, Zack Snyder ha dichiarato che tornerà nel mondo dei supereroi solo per un adattamento de Il ritorno del cavaliere oscuro, il famoso fumetto di Batman di Frank Miller.