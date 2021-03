Zack Snyder sui nuovi film in uscita, i piani per Justice League 2 e Dark Knight Returns

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Justice League, il regista Zack Snyder ha parlato con Deadline di una moltitudine di argomenti, tra i quali i sequel del suo epico cinecomic DC Films, un adattamento del fumetto Dark Knight Returns e un nuovo lungometraggio.

Per quanto riguarda i piani per Justice League 2 e Justice League 3, Snyder ha dichiarato:

"In sostanza con i due film successivi avremmo visto Darkseid arrivare sulla Terra e Superman soccombere all'equazione anti-vita, che in parole semplici è ciò che consente a Darkseid di controllare l'universo. Superman malvagio, distrutto dalla morte di Lois Lane, si unisce a Darkseid, e insieme i due conquistano la Terra. Ci ritroviamo così nel mondo post-apocalittico visto in Justice League: la missione di Batman, Cyborg e Flash è quella di spedire Barry indietro nel tempo per salvare Lois Lane, di conseguenza, Superman non cede all'equazione anti-vita. Alla fine ci sarebbe stata una sorta di gigantesca ripetizione della storica battaglia che abbiamo visto in Justice League 1, dove gli eserciti degli uomini, gli Atlantidei e i Themysciriani si uniscono insieme al Corpo delle Lanterne Verdi e ovviamente alla Justice League per sconfiggere definitivamente Darkseid e il suo esercito. Posso dire che il terzo film sarebbe stato ridicolmente gigantesco."

Su Army of the Dead, la partnership con Netflix e il prossimo lungometraggio, le cui riprese dovrebbero partire quest'estate:

"Ho appena finito di lavorare a questo film davvero fantastico per Netflix intitolato Army of the Dead. Abbiamo avuto un'esperienza straordinaria con lo studio e sto cercando di scrivere un altro film per loro, e stiamo anche lavorando a due serie animate e un prequel di Army of the Dead in lingua tedesca! Quindi, diciamo che stiamo sviluppando molto quel franchise, il franchise di Army of the Dead. Dopodiché voglio davvero realizzare Horse Latitudes quest'estate, se sarà possibile."

[Precedentemente noto come The Last Photograph, Horse Latitudes dovrebbe raccontare la storia di due uomini che, ispirati da una fotografia, decidono di intraprendere un viaggio verso il Sud America, ndr].

Sul suo futuro con Warner Bros. e DC Films:

"Mi sto divertendo moltissimo a realizzare questi nuovi progetti in questo momento, quindi non lo so. Non lo so davvero, e ad essere onesto la Warner Bros. non ha espresso alcun interesse a fare altri film con me, il che mi va bene al 100%."

Sul cinecomic da sogno che vorrebbe realizzare:

"Ci sono alcuni fumetti di cui sono un grande fan. Ho sempre voluto fare Dark Knight Returns di Frank Miller e un paio di altri, ma non lo so. Voglio dire che sono abbastanza contento del tipo di lavoro fatto con Justice League, e non sento il desiderio ardente di realizzare un altro cinecomic."