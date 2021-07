Zack Snyder, nuovi dettagli sulla Snyder Cut di Sucker Punch: quale sarà la sua durata?

Nel corso di una recente intervista promozionale Jamie Chung, una delle attrici di Sucker Punch, ha offerto nuovi dettagli sulla quantità di filmati tagliati dal fantasy action di Zack Snyder, uscito originariamente nel 2011.

L'attrice ha parlato con The Hollywood Reporter per discutere del suo lavoro sull'acclamato adattamento della HBO del romanzo horror Lovecraft Country e sull'imminente revival di Dexter in arrivo per Showtime. La conversazione si è spostata rapidamente su Snyder, uno dei registi più chiacchierati dell'anno dopo l'uscita della Snyder Cut di Justice League e del nuovo film Netflix Army of the Dead: e, parlando con la rivista losangelina, la Chung ha svelato che la quantità di materiale tagliato dal film è esorbitante.

"Il taglio teatrale del film è un PG-13, ma sembra comunque rated-R. E penso che questo sia uno dei motivi per cui hanno alterato la storia. È passato così tanto tempo dall'uscita del film, ma ricordo che in origine c'erano un sacco di scene con tantissimi dettagli in più. Praticamente ogni scena sarebbe stata estesa di 10 minuti. Abbiamo girato quel film per tanto tempo e con grandi ambizioni, fu un'esperienza molto divertente. Il mio personaggio era il pilota, ma so che le sequenze di combattimento erano molto più lunghe. E del resto ci siamo allenati tantissimo per farle. L'intera esperienza in sé è durata sei mesi, quindi vi assicuro che c'è parecchio materiale là fuori!".

Secondo voi arriverà una nuova 'Snyder Cut', questa volta dedicata a Sucker Punch? A questo punto, mai dire mai. Lo stesso Zack Snyder, del resto, qualche settimana fa aveva aperto le porte all'uscita di una director's cut di Sucker Punch.