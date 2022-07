No, Zack Snyder non ha pubblicizzato Justice League digital citando Benito Mussolini

Ore concitate per Zack Snyder e Justice League: mentre ancora non si fa che parlare dei nuovi retroscena sulla Snyder Cut pubblicati da Rolling Stone, l'autore ha sponsorizzato l'uscita della versione digitale del film citando una frase del dittatore italiano Benito Mussolini.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, infatti, Snyder ha pubblicato sul social Vero un nuovo post per promuovere l'uscita digitale di Justice League, uscita, per assurdo, poche ore dopo la pubblicazione del report di Rolling Stone commissionato da Warner Bros. Ma l'immagine in basso, che mostra un poster della Justice League, adornato da una serie di slogan, include parte di una famosa citazione di Benito Mussolini: "Se avanzo, seguitemi. Se indietreggio, uccidetemi. Se mi uccidono, vendicatemi!"

Il post di Snyder, passato in sordina in Italia - al momento della stesura di questo articolo non si trovano fonti nel Bel Paese che riportano l'accaduto - negli Stati Unit è inevitabilmente stato preso di mira sui social media e, nonostante sia del tutto possibile che l'autore non fosse consapevole della fonte della citazione usata, molti ritengono che si sia trattato di un tentativo deliberato di suscitare ancora più polemiche intorno alla situazione già bollente che circonda il film in queste ore.

Tuttavia la frase in questione, sebbene resa indubbiamente popolare dal leader fascista, che la pronunciò al termine di un discorso per l'insediamento del nuovo Direttorio fascista, è erroneamente attribuita a Benito Mussolini: la frase infatti è figlia di Henri de la Rochejaquelein, un generale controrivoluzionario francese, che la declamò il 13 aprile 1793 dopo la vittoria nella battaglia di Les Aubiers.

Quel che è certo, però, è che le polemiche intorno a Justice League continuano senza sosta, un caso più unico che raro per un film uscito nell'ormai lontano 2017.