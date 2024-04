Zack Snyder non è minimamente pentito di aver ucciso Kevin Costner in Man of Steel

Oltre ad aver commentato la famosa scena 'Marta' di Batman v Superman, il regista Zack Snyder è tornato a parlare anche di un'altra sequenza molto controversa del suo tempo in casa DC, quella della morte di Kevin Costner in Man of Steel.

In un'intervista con la rivista GQ per ripercorrere la sua carriera in vista dell'uscita del suo nuovo film Rebel Moon 2, Snyder ha risposto a varie domande relative ai suoi film più famosi come 300, Watchmen e Dawn of the Dead, passando inevitabilmente anche per il suo film dedicato a Superman con protagonista Henry Cavill: tra i tanti punti divisivi e controversi del suo approccio al supereroe i fan ricordano spesso anche la rappresentazione estremamente pessimistica del padre di Superman, Jonathan Kent, interpretato da Kevin Costner, che nel film convince il figlio Clark a lasciarlo morire durante una tempesta perché salvarlo avrebbe significato rivelare al mondo la sua vera natura.

Nonostante le tante polemiche suscitate negli anni dalla scena, ancora oggi Zack Snyder è convinto della bontà della sua scelta: "La tematica è esattamente quella che Superman spiega a Lois nel corso del film...Ha lasciato morire suo padre per proteggere l'idea che il genitore stava cercando di proteggere, e cioè che Clark non era pronto a rivelarsi al mondo e il mondo non era pronto a scoprire Superman. Clark credeva nella visione di suo padre, perché Jonathan era convinto che il suo scopo nel mondo sarebbe stato grande: in confronto al suo destino, quello fu solo un piccolo incidente in Kansas".

