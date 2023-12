A Zack Snyder non interessa il DCU:'Non busserò alla porta di James Gunn'

Il pubblico è stanco di film sui supereroi? La domanda circola da diverso tempo soprattutto dopo gli ultimi risultati tutt'altro che eccezionali fatti registrare da alcuni film DC e Marvel. Esiste una stanchezza generale legata ai supereroi al cinema? Ecco la risposta di Zack Snyder, che ha parlato anche del DC Universe.

Intervistato da The Atlantic, il regista di Rebel Moon ha risposto così sull'argomento:"Ho la stessa stanchezza. Nessuno pensa di andare a vedere un film sui supereroi come esperienza isolata". È stato proprio Snyder, anni fa, a dare il via al tormentato DC Extended Universe.

Nonostante abbia affermato che gli piacerebbe tornare per concludere la saga su Netflix, Snyder non ha alcuna fretta di riprendere in mano l'argomento e non parteciperebbe mai ad un film del nuovo DC Universe basato sulle opere di un famoso fumettista:"Non busserei alla porta di James Gunn tipo 'Amico, girami uno di quei bei film'. La santa grazia è avere una proprietà intellettuale originale che crei, che abbia risonanza ed è interessante".



In pratica ciò che Snyder ha fatto con Rebel Moon, uscito su Netflix nella Parte 1: Figlia del fuoco. Nel film, quando Forze Armate del Mondo Madre minacciano un villaggio di contadini pacifico su una distante luna, una sola persona diventerà l'unica speranza di sopravvivenza. Nel cast del film Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ed Skrein, Anthony Hopkins e Ray Fisher.



Non perdetevi la recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia di fuoco, film disponibile sulla libreria di Netflix.