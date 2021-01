Zack Snyder non direbbe no a Marvel: 'Mi piacerebbe fare un film su Elektra'

Gli scambi di registi e attori tra Marvel e DC non sono cosa nuova: per un James Gunn passato da Guardiani della Galassia a The Suicide Squad, ad esempio, abbiamo un Ryan Reynolds Lanterna Verde prima e Deadpool poi. E se il prossimo a compiere un percorso simile fosse proprio Zack Snyder?

Il nome del regista è attualmente legatissimo al DC Extended Universe, con la chiacchieratissima Snyder Cut di Justice League in arrivo prossimamente su HBO Max: il buon Zack, però, non ha escluso l'ipotesi di un (momentaneo?) passaggio alla concorrenza, ammettendo di avere anche le idee piuttosto chiare su un eventuale progetto.

"Sceglierei Elektra Lives Again. Il fumetto di Frank Miller, avete presente? È una graphic novel su Elektra. Daredevil fa questo sogno su Elektra che torna in vita ed è davvero bello e strano. È davvero bello. Questo è quello che farei. Non importa a nessuno, ma questo è ciò che farei" ha spiegato il regista.

Snyder, d'altronde, ha già lavorato a partire da un'opera di Miller con 300, ad oggi uno dei suoi film di maggior successo: perché, dunque, non tentare nuovamente l'impresa? Staremo a vedere nei prossimi tempi se la cosa dovesse concretizzarsi! A proposito delle grandi rivali, vediamo quali sono i film Marvel e DC che usciranno nei prossimi tempi; i fan, intanto, non smettono di immaginare Keanu Reeves come nuovo Ghost Rider.