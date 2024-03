Zack Snyder non capisce gli hater: 'Non vi piacciono i miei film, ma perché odiare me?'

Zack Snyder è probabilmente il regista divisivo per antonomasia da qualche anno a questa parte: l'autore di Sucker Punch e Rebel Moon può vantare una nutrita schiera di fan che da sempre apprezzano i suoi lavori e il suo stile, ma anche un numero altrettanto importante di hater che spesso finiscono per offenderlo sul personale.

Questa, almeno, è anche la percezione di sé che ha il regista ospite poco fa del controverso podcast di Joe Rogan: Snyder si è detto assolutamente tranquillo sul fatto che a qualcuno i suoi film possano non piacere, ma allo stesso tempo ha ammesso di non riuscire a capire perché il semplice non apprezzamento si trasformi così spesso in vero e proprio odio.

"Ricordo quest'ultimo articolo: 'Zack Snyder: lo si ama o lo si odia'. Ed io tipo: 'Lo si odia?!'. Non capisco, è un film. Non ho problemi con il fatto che non vi piacciano i miei film. A chi importa? Ma perché odiate me? Non lo capisco. Per tante persone è come una scelta di vita. Non si tratta di un film... [...] Devi arrivare a capire che per alcuni di loro è quasi una religione. Ma il fatto è che lo è anche per me" sono state le sue parole. E voi, credete che effettivamente il disprezzo nei confronti delle opere di Snyder sia sfuggito di mano di tanto in tanto? Diteci la vostra nei commenti!