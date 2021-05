Zack Snyder su Nolan: Siamo grandi amici, abbiamo visto Justice League e Tenet insieme

Nel corso di una recente intervista con il Telegraph, Zack Snyder ha avuto modo di tornare a parlare del suo epico cinecomic Justice League, versione director's cut da quattro ore del film DC uscito nel 2017.

Parlando con il magazine, Snyder ha raccontato della sua amicizia con Christopher Nolan, concentrandosi in particolare sul loro rapporto in qualità di colleghi contemporanei. Il regista ha svelato che, verso la fine dello scorso anno, Nolan aveva invitato Snyder a guardare Tenet, dunque qualche settimana fa Snyder ha ricambiato il favore proiettando a Nolan il suo taglio di 4 ore di Justice League - con tanto di intervallo di 15 minuti - in una sala IMAX privata.

"Chris è stato coinvolto in questa cosa sin dai tempi di Man of Steel" ha detto Snyder, "quindi penso che sia stato catartico per lui vedere questo film come uno spettatore qualunque. Dopo la visione abbiamo avuto una lunga conversazione su cosa significa una proiezione come questa sul grande schermo, questo lungo film di quattro ore sullo schermo più grande che ci sia. Secondo lui riporta il film verso la sua sensibilità epica originale, e mi trova d'accordo perché è proprio quell'aspetto mitologico che avevo in mente quando ho partorito la storia fin dall'inizio. Ora, non ho visto l'altra versione" - ha continuato Snyder, riferendosi alla Whedon Cut del 2017 - "ma a quanto pare ridimensionava gli aspetti mitologici. Per me questa è l'unica cosa fondamentale, tolta quella l'intero castello crolla. Non potevo essere più d'accordo con Chris".

