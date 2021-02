Zack Snyder e Netflix insieme per il trailer di Army of the Dead: il video fa paura!

Dopo il poster ufficiale e la nuova immagine dal set, finalmente Army of the Dead si mostra con un primo, sanguinoso trailer in vista dell'uscita su Netflix fissata per maggio prossimo.

L'opera rappresenta il nono film di Zack Snyder, il secondo quest'anno dopo Justice League, che invece uscirà il 18 marzo su tutte le piattaforme digitali per il noleggio e l'acquisto. E' anche il ritorno del regista nel mondo degli zombie, a diciassette anni dal remake de L'alba dei morti viventi, il suo lungometraggio d'esordio. E promette faville, dato che l'horror di Netflix infatti sarà vietato ai minori a causa di un uso efferato della violenza, linguaggio scurrile e perfino nudità esplicita.

La storia di Army of the Dead avrà inizio dopo la distruzione di Las Vegas a causa di un'epidemia di zombie, zombie che oggi popolano una città fantasma abbandonata a se stessa e separata dal resto del mondo da un grande muro: in questo contesto, un gruppo di mercenari accetta la folle missione di avventurarsi nella zona di quarantena per mettere a segno il più grande colpo mai tentato.

Di questo gruppo di mercenari faranno parte Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone e Michael Cassidy.

Prima di salutarvi e lasciarvi definitivamente al trailer, vi ricordiamo che Army of the Dead è già diventato un franchise: Netflix ha ultimato qualche settimana fa le riprese di un lungometraggio prequel, parallelamente ai lavori su una serie tv animata prequel.