Zack Snyder, Netflix parla di Rebel Moon Parte 2: 'Idea troppo ambiziosa per un solo film'

Rebel Moon, il nuovo blockbuster di Netflix scritto, diretto e prodotto da Zack Snyder, arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand diviso in due parti, una decisione resa necessaria dalla vastità e dell'ambizione del progetto.

Il film, basato su una vecchia idea per un film di Star Wars che Snyder propose alla Lucasfilm prima che l'azienda venisse comprata dalla Disney, si preannuncia come una delle più grandi epopee fantascientifiche degli ultimi anni, e proprio come Dune di Denis Villeneuve si mostrerà al pubblico in 'due blocchi', con Rebel Moon Parte Uno in arrivo a dicembre 2022.

"Zack è arrivato da noi con così tanta passione", ha detto a Variety Ori Marmur, che co-gestisce il gruppo cinematografico degli originali di Netflix. "Questo è un film che aveva in mente da decenni. Come saprete, ha passato molto tempo a lavorare su IP di altri, per altri studi. Noi abbiamo lavorato con lui su Army of the Dead e gli abbiamo permesso di fare cose che non poteva fare altrove. Abbiamo fatto un film, e poi un prequel, e una serie tv animata [e il franchise di Army of the Dead tornerà col sequel Planet of the Dead, ndr]. Ora con Rebel Moon si è voluto spingere di nuovo oltre i limiti. Quando abbiamo visto le dimensioni del mondo che ha creato, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio dividere il progetto in due parti, piuttosto che ridurlo in un unico film. È il tipo di storia che deve continuare a crescere. Zack lo considera come Guerre Stellari fatto a modo suo."

Rebel Moon è atteso su Netflix per il 22 dicembre prossimo. Per altri contenuto, ecco chi firmerà la colonna sonora di Rebel Moon.