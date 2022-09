Zack Snyder e Netflix vi invitano sul set di Rebel Moon: ecco come partecipare al concorso

Le riprese di Rebel Moon, il nuovo film scritto e diretto da Zack Snyder per Netflix, sono attualmente in corso a Los Angeles, ma l'autore si è preso una pausa dai lavori per pubblicare sui social un messaggio molto speciale.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, infatti, Zack Snyder ha invitato i suoi fan a partecipare ad un concorso indetto da Netflix, concorso che metterà in palio la possibilità di visitare il set di Rebel Moon allestito a Los Angeles. La piattaforma di streaming on demand ha pubblicato il regolamento sui propri canali:

"Hai mai voluto andare nello spazio? Beh, per quello non possiamo aiutarti ma in compenso possiamo farti viaggiare sul set dell'imminente epopea di fantascienza di Zack Snyder, Rebel Moon: dieci fortunati fan avranno l'opportunità di immergersi nella nuova galassia costruita da Snyder a Los Angeles. Il concorso è semplice: invia un'idea originale per un alieno, una creatura o un personaggio meccanizzato che potrebbe entrare a far parte del mondo di Rebel Moon (per alcuni esempi, dai un'occhiata ai feed dei social media del regista). Accettiamo qualsiasi progetto: disegni, sculture, stampe grafiche, dipinti, schizzi e altro ancora, purché siano caricati digitalmente come file JPG o PNG."

Potete provare a partecipare al concorso cliccando sul link della fonte che trovate in basso. Vi ricordiamo che Rebel Moon 2 è già stato confermato, e sarà girato nuovamente a Los Angeles. Prossimamente Zack Snyder tornerà a collaborare con Netflix anche per Planet of the Dead, sequel del suo acclamato heist zombie movie Army of the Dead.