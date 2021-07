Zack Snyder e Netflix, clamoroso: annunciato Rebel Moon, arriva lo Star Wars di Snyder!

Dopo aver rinvigorito il genere degli zombie col suo nuovo film Army of the Dead, il regista Zack Snyder torna nella scuderia di Netflix con un nuovo film originale, il fantascientifico Rebel Moon.

Il regista sta attualmente co-scrivendo la sceneggiatura e dirigerà e produrrà il film per Netflix, per il quale sta sviluppando il franchise di Army of the Dead. In produzione ovviamente anche Deborah Snyder attraverso la Stone Quarry, la casa di produzione dei due coniugi.

La storia del film inizia quando una colonia pacifica che vive ai margini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tirannico reggente di nome Balisarius. Il popolo, disperato, invia una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a formare un esercito, sulla falsa riga de I sette samurai. "Questo film è il frutto della mia passione per Akira Kurosawa e Star Wars", ha dichiarato infatti Snyder a The Hollywood Reporter. “È una lettera d'amore per la fantascienza e anche un'avventura colossale. La mia speranza è che anche questa storia, come quella di Army, possa diventare un'enorme IP di successo e un universo nel quale costruire altre avventure."

L'idea di Rebel Moon nasce diversi anni fa, quando il regista fu chiamato a sviluppare un'idea originale da presentare alla Lucasfilm per far rinascere la saga di Star Wars (prima che la saga finisse sotto l'egida della Disney). Snyder aveva illustrato il progetto più o meno dettagliatamente in un'intervista di qualche settimana fa, lasciando intendere che con molta probabilità le sue idee sarebbe state rielaborate in un film originale slegato dall'universo di George Lucas. Detto, fatto.

"Ho passato gli ultimi due o tre anni a costruire questo universo" ha aggiunto il regista. "Ogni angolo è stato dipinto. Ho fatto progetti, disegnando costantemente e coltivando questo terreno fertile per rendere questo mondo pienamente realizzato". Rebel Moon sarà il prossimo lungometraggio di Zack Snyder e la speranza è di iniziare la produzione all'inizio del 2022. Il progetto rappresenta la sua quinta collaborazione con Netflix: le altre quattro, lo ricordiamo, sono il già citato Army of the Dead, il suo prequel Army of the Thieves, l'anime Army of the Dead: Lost Vegas e la serie animata Twilight of the Gods.