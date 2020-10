Zack Snyder, anche Nathalie Emmanuel nel prequel di Army of the Dead: ecco tutto il cast!

Come noto Netflix e Zack Snyder hanno unito le forze per trasformare il nuovo film del regista Army of the Dead in un vero e proprio franchise horror come posto da una serie tv animata e un lungometraggio prequel live-action.

Dopo l'annuncio del cast della serie animata, che include anche Vanessa Hudgens e vedrà Zack Snyder come regista dei primi due episodi e produttore, adesso lo stesso Snyder ha condiviso sul suo account ufficiale del social network Twitter l'intero cast del film prequel, il cui titolo è ancora sconosciuto.

Si tratta, come potete vedere nello scatto di gruppo in calce all'articolo, di Nathalie Emmanuel, Stuart Martin, Matthias Schweighöfer, Guz Khan, Ruby O´Fee, Jonathan Cohen, Noémi Nakai e Peter Simonischek. Inoltre, leggendo il post di Snyder, scopriamo che il primo Army of the Dead è in fase di montaggio a Los Angeles in queste ore, mentre le riprese del prequel inizieranno tra la Germania e Praga questa settimana.

Ricordiamo che tutti e tre i progetti arriveranno sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, anche se al momento non è ancora stata rivelata una data di uscita per nessuno di loro. Il primo appuntamento, co-scritto, prodotto e diretto da Snyder, sarà ambientato a Las Vegas dopo che la città è stata colpita da un'epidemia zombie: il virus viene contenuto solo all'interno della città, che oggi è circondata da un muro di container, e sei anni dopo l'apocalisse il proprietario di un casino ingaggia un gruppo di mercenari per riavere i soldi che ha lasciato al sicuro all'interno dell'edificio.