Zack Snyder mostra una nuova immagine inedita dello Snyder Cut di Justice League

Dopo la recente pubblicazione di una nuova immagine di Darkseid tratta dal mitologico Snyder Cut di Justice League, il regista Zack Snyder è tornato sui social per mostrare un'altra scena eliminata dal suo film.

Lo scatto, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra Victor Stone alias Cyborg in ginocchio sulla tomba della propria famiglia: il supereroe, come specificato anche da Snyder della didascalia di accompagnamento al post, sta prendendo a pugni il terreno in quello che è evidentemente un crollo emotivo.

A giudicare dai numerosi scatti relativi a Cyborg pubblicati dal regista nelle scorse settimane, il personaggio interpretato da Ray Fisher avrebbe dovuto avere un ruolo piuttosto centrale nella versione del film originale voluta da Snyder, ruolo che come sappiamo è stato poi ridimensionato nel montaggio definitivo del film voluto dalla Warner Bros. e rielaborato da Joss Whedon a colpi di reshoots.

Per chi non lo sapesse, il regista di Watchmen e 300 aveva pensato il primo Justice League come capitolo inaugurale di una trilogia, che avrebbe composto un unico arco narrativo in cinque parti insieme a Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice: la storia avrebbe portato a compimento le storyline di Superman e di Batman, con Darkseid che avrebbe conquistato la Terra in Justice League 2 costringendo gli eroi a sconfiggerlo definitivamente in Justice League 3.

La trilogia sarebbe stata arricchita dai viaggi nel tempo, che si sarebbero ricollegati alla scena della visione di Bruce in Batman vs Superman (quella mostrata è infatti la Terra dopo la conquista di Darkseid), e dalla presenza di Green Lantern e della Green Lanter Corps.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Watchmen.

Secondo voi vedremo mai questa versione del film? Pensate che durante il Cimic-Con 2019 ci sarà qualche annuncio in merito? Diteci la vostra nei commenti.