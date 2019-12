Zack Snyder mostra e conferma l'esistenza dello Snyder Cut di Justice League

Recentemente, un insider senza nome della produzione e della Warner Bros. aveva messo in discussione l'esistenza stessa della Snyder Cut di Justice League, sottolineando come quello dei fan, dello stesso regista, di Damon Lindelof o degli altri sostenitori sia "un sogno irrealizzabile", almeno al momento.

Questo perché la Warner Bros. non permetterebbe in alcun modo a Snyder di tornare in sala di montaggio per editare il suo cut e poi pubblicarlo, ma proprio in queste ultime ore, forse stanco di non essere preso sul serio e intenzionato a spingere ancora di più affinché la sua versione di Justice League veda la luce, la stessa di cui Chris Terrio non è autorizzato a parlare, il regista ha pubblicato un'immagine che mostra proprio la custodia del materiale video della Snyder Cut.



Scrive ironicamente in sovrimpressione nell'immagine: "È reale? Esiste? Certo che esiste". La foto non lascia dubbi: quelle sono le bobine che contengono - come si legge sui cartellini - "la director's cut" di Justice League, dove leggiamo anche "running time 214", che se dovesse essere la lunghezza del film sarebbe di 3 ore e mezza. Le iniziali Z.S, poi, sono ovviamente quelle di Zack Snyder.



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo allo speciale dedicato alla Snyder Cut di Justice League.