Zack Snyder, il modo migliore per vedere Justice League? Cinema, IMAX e bianco e nero

Nel corso di una recente intervista promozionale, la stessa in cui ha parlato di Justice League 2 e 3, il regista Zack Snyder ha condiviso nuove informazioni sull'attesissima Snyder Cut.

La versione originale del cinecomic del 2017 arriverà nel corso del 2021 su HBO Max in una edizione director's cut da 4 ore che in questi giorni sta godendo di una sessione di riprese aggiuntive, ma secondo Snyder il modo migliore per goderne sarebbe la sala cinematografica. Non solo: il regista ha dichiarato che, se potesse, distribuirebbe il film non solo al cinema, ma anche in bianco e nero e diviso in due parti, Justice League - Parte Uno e Justice League - Parte 2.

"Amo i film, amo l'esperienza teatrale, ne sono un grande sostenitore. Se fosse possibile, mi piacerebbe che ci fosse una componente teatrale per Justice League", ha detto Snyder parlando con Ping Pong Flix. "Ma la distribuzione è un po' al di sopra del mio grado decisionale. La realtà è Warner Bros. e HBO Max devono fare un sacco di accordi diversi per i diritti di distribuzione in tutti questi diversi territori e si tratta di un processo super complicato. Ma a parte questo, magari in parti del mondo in cui HBO Max non è arrivato, sarebbe bello prendere alcuni schermi IMAX".

Snyder ha continuato, aggiungendo che la sua speranza, una volta che la pandemia di coronavirus sarà sotto controllo, è che il suo sogno possa diventare realtà. "Il mio sogno sarebbe proiettare questo film per i fan in una sala IMAX. Che sia una o che siano cento non mi importante."

Parlando con Film Junkie nel filmato che potete vedere in basso, invece, ha aggiunto: "La mia versione ideale del film è la versione IMAX in bianco e nero: questa, per me, è la più fan-centrica, la più pura esperienza possibile di Justice League. Perché è così che ho vissuto con il film per due anni e mezzo, in bianco e nero." Un'altra idea toccata nell'intervista è quella di distribuire il film in due parti, con un mese di intervallo a separarle.