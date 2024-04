Zack Snyder ha già in mente il prossimo film dopo Rebel Moon: vi sorprenderà

Zack Snyder sta già lavorando a Rebel Moon 3 e ha ancora in cantiere Planet of the Dead, il sequel di Army of the Dead, ma a quanto pare l'autore ha in mente anche un altro progetto che potrebbe sorprendere i fan.

Nel corso degli anni, Snyder ha menzionato una manciata di idee per film futuri che, finora, non sono stati messi in produzione: stiamo parlando di un remake di King Arthur, il più concreto Horse Latitudes e il film su Alessandro Magno immaginato come una sorta di sequel di 300 "incredibilmente omoerotica, super violenta e super sessuale".

Ora, in un'intervista con Total Film, l'autore ha rivelato un nuovo progetto: "Illusions è un altro dei miei film in sviluppo di quei film", ha notato Snyder, riferendosi all'adattamento del romanzo di Richard Bach 'Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah', che Snyder aveva precedentemente citato come una delle sue influenze. "Il mio prossimo film dopo Rebel Moon potrebbe essere uno di questi, ma non voglio dirlo con esattezza perché sarà una sorpresa. Volevo davvero fare qualcosa che non fosse una stravaganza di effetti visivi, qualcosa che abbia un po' più i piedi per terra. Horse Latitudes è un perfetto esempio dell'approccio che cerco: con Rebel Moon abbiamo dovuto costruire ogni singolo set per creare un mondo intero, col prossimo film mi piacerebbe non doverlo far, in un certo senso."

Rebel Moon 2 uscirà il 19 aprile su Netflix. Per altri contenuti scoprite quando uscirà la Snyder Cut di Rebel Moon.

