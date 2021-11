'Zack Snyder è un maestro': la frase è trend su Twitter dopo i commenti di Chloe Zhao

Chloe Zhao ha elogiato Zack Snyder in una recente intervista nella quale ha ammesso che Man Of Steel è stato un modello d'ispirazione per lo sviluppo di Ikaris nel film Marvel Eternals, e i social sono talmente impazziti per le dichiarazioni da mandarle in trend su Twitter.

'Zack Snyder è un maestro', in originale 'Zack Snyder is the blueprint' (letteralmente il 'progetto originale' dal quale gli altri attingono), è una frase rimbalzata ovunque su Twitter nelle ultime ore, al punto che ha raggiunto lo status di trending topic con migliaia di interazioni, post e commenti: il movimento, che non può non far pensare a quello della SnyderCut, evolutosi a sua volta nel 'Restore the Snyder Verse', ha avuto origine proprio dalle dichiarazioni di Chloe Zhao, che in un'intervista rilasciata ad una rivista francese per l'uscita di Eternals aveva lodato il lavoro dell'autore di 300, Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. "Di tutte le interpretazioni moderne di Superman, quella di Zack Snyder con Man of Steel è quella che mi ha ispirato di più in assoluto: perché si è avvicinata al mito di Superman in un modo così autentico e realistico, al punto che quando vidi il trailer per la prima volta pensai: 'Cavolo, sembra Superman diretto da Terrence Malick'".

Naturalmente i fan di Zack Snyder hanno colto al volo l'occasione per rilanciare il messaggio, in un momento in cui il nome dell'autore ha già di per sé parecchia risonanza: in questi giorni infatti Army of Thieves sta conquistando le classifiche di Netflix, e lo stesso Army of the Dead è tornato in top10 sulla piattaforma di streaming on demand, con l'universo narrativo creato da Zack Snyder che sta riscontrando grande successo tra gli abbonati.

