Zack Snyder sarà in live-commentary per Man of Steel: ecco l'annuncio della Snyder Cut?

Mentre negli ultimi due giorni non si è fatto che parlare dell'arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max, che sembrerebbe essere stato confermato dalle principali testate statunitensi, il regista Zack Snyder ne ha approfittato per annunciare una live-commentary dedicata a Man of Steel.

Dopo lo straordinario successo di quella dedicata a Batman v Superman, che ha addirittura fatto crashare il social network Vero, il regista tornerà all'attacco per rivisitare uno dei suoi film più famosi, l'adattamento di Superman con protagonista Henry Cavill.

"Molti di noi stanno lottando in questo momento difficile. Penso che potrebbe essere catartico riunirsi per un watch party di Man of Steel e celebrare il simbolo definitivo della speranza. Inviate alcune domande, vi risponderò #Onmyworlditmeanshope #manofsteel #superman" ha scritto il cineasta, senza ovviamente fare menzione delle recenti novità relative allo Snyder Cut.



Il tempismo però è dei migliori: i fan ovviamente si aspettano conferme anche da parte sua, e sicuramente le domande su questo argomento arriveranno durante l'evento: resta da vedere se Snyder deciderà di rispondere oppure se si limiterà a glissare l'argomento. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che la conferma sull'arrivo di Justice League Snyder Cut su HBO Max non ha chiarito sotto quale forma il film si presenterà, con alcuni che hanno parlato di una mini-serie, altri della director's cut dell'opera vera e propria mentre altri ancora hanno menzionato di una versione workprint, come quella celebre di Blade Runner inserita in un famoso cofanetto da collezione.