Zack Snyder: 'Un live-action de Il ritorno del cavaliere oscuro è ancora possibile'

Sempre nel corso del suo evento live su Vero, il regista Zack Snyder ha avuto modo di spiegare, tra le tante altre cose, anche perché a suo avviso sia ancora possibile adattare per il grande schermo e in versione diretta e live-action Il ritorno del cavaliere oscuro, grande capolavoro fumettistico di Frank Miller.

Come saprete tutti, anche avendo visto il film, il Batman v Superman: Dawn of Justice del cineasta è stato fortemente ispirato all'opera del fumettista americano, specie nell'intreccio di ruoli tra Batman e Superman e nello scontro finale. Tuttavia, non è stata una vera trasposizione, ma soltanto parte dell'ispirazione per costruire un titolo cinematografico a sé stante e inserito all'interno dell'ormai defunto DC Extended Universe.



Detto questo, Snyder ritiene possibile l'arrivo in futuro di un adattamento live-action della storia, al netto degli spunti già trasposti nel suo cinecomic. Il regista spiega infatti che il film non nega in alcun modo l'eventualità di una futura traslazione cinematografica più fedele e diretta del fumetto. Possibilità che piace davvero molto ai fan.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla diatriba tra i fan di Batman v Superman e alle parole di Snyder sulla violenza del suo Batman. Cosa ne pensate? Vorreste vedere un adattamento del genere?Fatecelo sapere nei commenti.