Zack Snyder: 'Lavoro a Justice League da casa, gli unici ostacoli sono i miei figli!'

Come forse avrete notato il mondo è alle prese con una pandemia che ha paralizzato anche Hollywood, costringendo produzioni grandi e piccole allo stop: Zack Snyder, tuttavia, ha trovato il modo di continuare a sviluppare la sua attesissima director's cut di Justice League, che arriverà nel 2021.

In un'intervista con Beyond the Trailer, il regista si è aperto sul processo di montaggio del film che in queste settimane è andato avanti senza ostacoli. Gli unici ostacoli, ha scherzato il regista, sono i suoi figli!

"È una sfida, ma sarò onesto sulla nostra situazione lavorativa in quanto è piuttosto efficiente", ha detto Snyder. "Ho una stanza dedicata al montaggio al piano di sopra e poi al piano di sotto abbiamo una sala di proiezione, in modo da poter guardare i quotidiani e vedere gli effetti visivi mentre vengono sviluppati. Io e la mia montatrice abbiamo questo fantastico tipo di sistema di editing speculare in modo da poter vedere esattamente cosa sta facendo l'altro. È davvero un fantastico assetto tecnologico. Il problema è che non puoi metterlo in pausa, no? È letteralmente in casa. È un lavoro che va avanti dalle prime ore del mattina, e a meno che i miei figli non vengano a trascinarmi fuori da quella stanza sono sempre lì dentro."

Vi ricordiamo che in settimana arriveranno grosse novità per Justice League, come promesso dallo stesso Snyder. Il 25 luglio, infatti, sarà live la chiacchierata Justice Con, una convention interamente dedicata al regista e alle sue opere, con focus speciale ovviamente sulla Snyder Cut.