Zack Snyder: che fine ha fatto La fonte meravigliosa, il film annunciato anni fa?

Lo avevamo citato qualche settimana fa nel nostro approfondimento su tutti i film di Zack Snyder attualmente in sviluppo, ma in una recente intervista La fonte meravigliosa ha beneficiato di un nuovo aggiornamento arrivato direttamente dal regista di Watchmen e Justice League.

Parlando con il New York Times per la promozione della Snyder Cut, il regista ha confermato che il suo adattamento cinematografico del controverso romanzo di Ayn Rand è attualmente "nel dimenticatoio", almeno per il momento. Il motivo è semplice: la politica.

"Non vedo come quel film possa essere realizzato, almeno non in questo momento", ha commentato Snyder. "Per realizzare un soggetto come quello avremmo bisogno di un paese meno diviso politicamente e socialmente e di un governo un po' più liberale, uno in cui le persone non reagiscono in un certo modo".

In sostanza, perfino un autore controverso e provocatorio come Snyder ritiene che La fonte meravigliosa sia attualmente un libro troppo controverso e provocatorio per essere trasformato in un film oggi come oggi. "Penso di sì. Ma vedremo. Non ho fretta, comunque".

Pubblicato nel 1943, La fonte meravigliosa (in originale The Fountainhead) riflette la difesa dell'individualismo rispetto al collettivismo dell'autrice/filosofa Ayn ​​Rand. Dal punto di vista della trama, il libro ruota attorno ad Howard Roark, un architetto emergente la cui estetica non convenzionale lo porta a scontrarsi con i suoi colleghi. È già stato adattato in un film scritto dalla Rand e diretto da King Vidor nel 1949, con Gary Cooper nel ruolo di Roark. Sebbene il progetto sia stato un fallimento critico e commerciale alla sua uscita iniziale, altri registi controversi come Oliver Stone e Michael Cimino - hanno espresso interesse nel riadattare il libro della Rand per il grande schermo, senza però andare fino in fondo.

