Zack Snyder, non solo Justice League: conoscete la versione da quattro ore di Watchmen?

Ora che la Snyder Cut di Justice League è finalmente ufficiale, il registaZack Snyder attenterà al record per il cinecomic più lungo della storia del cinema.

Il film HBO Max, infatti, si attesterà intorno ad una durata di quattro ore e mezza (o addirittura sarà diviso in una mini serie da sei episodi), che andrà a superare di molto le tre ore di durata di Avengers: Endgame e perfino il minutaggio della Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, sempre di Snyder e sempre di tre ore.

Tuttavia, il tetto dei 180 minuti il regista lo aveva già superato in passato grazie alla Ultimate Cut di Watchmen: si tratta di una versione di 215 minuti del cinecomic che superava i 186 minuti della director's cut e ovviamente i 162 minuti dell'edizione teatrale.

Questo minutaggio extra deriva dall'aggiunta del cortometraggio animato "Tales of the Black Freighte"r, realizzato come a parte ma inserito nel film per rispecchiare alla perfezione l'andamento della storia di Moore. Ma quale preferisce Snyder fra le tre versioni? In una vecchia intervista, rivelava:

"Preferisco la Director's Cut ... Penso che se sei un fan fuori di testa, il che va bene, la Ultimate Cut con il Vascello Nero è il massimo godimento, puoi impazzire se adori il fumetto come lo adoro io. Ma da regista devo dire che la Director's Cut, quindi il film senza Il Vascello Nero, per me è la versione perfetta. Volevo tanto fare Il Vascello, ma non era stato pensato per inserirlo nel film e non credo che la storia sia organica al 100% con quel film animato montato insieme al resto. Quindi, per me, la versione migliore è la Director's Cut."

