Zack Snyder, Justice League: svelato il rating ufficiale, e non stupisce nessuno!

Dato che l'attesissima Justice League di Zack Snyder promette di rivelare al mondo la versione definitiva e senza compromessi del polarizzante regista di 300 e Watchmen, allora il rating ufficiale proprio non poteva tradire le aspettative dei fan.

E infatti, senza stupire nessuno, è stato confermato che Justice League sarà distribuito con un rating R, una classificazione vietata ai minori: il sito Film Ratings, che si riferisce al film col titolo alternativo di "Justice League: The Snyder Cut" (apparentemente pensato per i mercati internazionali), classifica l'opera con rating "R" per "violenza e linguaggio scurrile".

Lo stesso Snyder, in un'intervista rilasciata a dicembre scorso, aveva predetto una classificazione vietata ai minori: "Ecco un'informazione che nessuno conosce: il film è folle ed epico, e probabilmente sarà classificato come R - questa è una cosa di cui sono convinto, sarà sicuramente una versione con classificazione R. Non abbiamo ancora notizie dalla MPAA, ma il mio istinto me lo suggerisce ... C'è una scena in cui Batman sgancia un 'vaffanculo' grosso come una casa. E anche Cyborg non è molto contento di quello che sta succedendo nella sua vita, e tende a per dire quello che pensa. E Steppenwolf praticamente hackera le persone a metà. Quindi mi aspetto una classificazione per violenza e volgarità, probabilmente entrambe!"

E a quanto pare Zack conosce i suoi polli. Come i fan ricorderanno, del resto, non è la prima volta che Snyder e i suoi supereroi flirtano con la classificazione R: la stessa cosa era avvenuta precedentemente con l'adattamento di Watchmen e con la "Ultimate Edition" di Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016.