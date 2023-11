Zack Snyder contro Justice League di Joss Whedon: 'Non era la soluzione ai problemi DC'

Oltre ad aver svelato i suoi progetti da sogno per il suo primo film Marvel e per un nuovo film DC, il regista Zack Snyder nel corso di una nuova intervista promozionale ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua passata esperienza sul set di Justice League.

"Ci tenevamo profondamente a quello che stavamo facendo", ha dichiarato il regista a proposito dei suoi famosi film di Justice League. "Il nostro progetto era diverso da ciò che volevano, non stavamo cercando di fare un film degli Avengers, non era minimamente quella la nostra intenzione. Non sapevamo come fare un film degli Avengers, francamente. Quando me ne sono andato, la DC ha preso il regista degli Avengers e gli ha detto di fare quel tipo di film. Non ho mai visto la versione di Joss Whedon, ma so che è molto diversa da quella che abbiamo fatto noi. Non penso fosse la risposta ai problemi della DC."

Ricordiamo che il prossimo film di Zack Snyder sarà Rebel Moon, una nuova epopea fantascientifica originale in arrivo in esclusiva su Netflix: il film sarà diviso in due parti, Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco e Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, in uscita rispettivamente il 22 dicembre 2023 e il 19 aprile 2024. In queste ore, Zack Snyder ha anticipato che la saga potrebbe espandersi anche con un futuro Rebel Moon: Parte 3.