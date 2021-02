Zack Snyder dopo Justice League: quali sono tutti i film a cui sta lavorando?

L'attenzione dei fan di Zack Snyder al momento è tutta rivolta verso il 18 marzo, giorno di uscita di Justice League, o al massimo al 14 febbraio, quando per San Valentino verrà svelato il trailer finale dell'attesissimo cinecomic.

Ma una volta che Justice League sarà finalmente distribuito, quale sarà il futuro di Zack Snyder? Al momento non è chiaro se il regista tornerà a collaborare con DC Films per nuovi cinecomic, ma oltre allo zombie-movie Army of the Dead - in uscita nel 2021 su Netflix - sappiamo già che l'autore è interessato a diversi progetti inediti.

Del resto sono passati quasi quattro anni dall'uscita originale di Justice League, e l'ultimo lungometraggio firmato da Snyder risale al 2016 con Batman v Superman: Dawn of Justice: tantissimo tempo, insomma, durante il quale però il regista ha saputo tenersi occupato. Sappiamo infatti che sono almeno tre i film ai quali Snyder sta lavorando, e anche se lo stato dei lavori è ignoto possiamo riportarvi qualche dettaglio.

Il primo è The Fountainhead, ambizioso adattamento di Ayn Rand su cui lavora ormai da anni, a proposito del quale Snyder in un'intervista di qualche tempo fa dichiarò: "Per me The Fountainhead è un progetto molto importante, anche se in questo preciso periodo storico rappresenta un argomento davvero delicato. La gente penserà che sia una propaganda di estrema destra, ma io non la vedo così. Penso solo che la storia sia super divertente, folle e melodrammatica e parla di architettura e sesso. Penso che la Rand stata una donna incredibile e una pazza e ha sempre messo per prima cosa la sua visione, e non le sue idee politiche. Per lei è stato facile cadere vittima della propria popolarità, ma a me non frega un cazzo".

Inoltre, il secondo progetto è intitolato The Last Photograph e di questo sappiamo che Snyder ha completato la sceneggiatura: si tratta di un film di guerra su un corrispondente che sopravvive ad un attacco in Afghanistan e si ritrova in viaggio con un soldato speciale.

Per finire, il terzo progetto è il più misterioso ed è ancora senza titolo, sebbene ci sia già una sceneggiatura scritta da un suo non meglio specificato collaboratore: per usare le parole di Snyder, si tratta di "un film su Napoleone mascherato da film di Scarface. Penso che sia fottutamente fantastico."

Se cercate altre letture su Snyder: