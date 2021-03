Zack Snyder: 'Justice League è il mio ultimo film DC, Warner pronta a voltare pagina'

Intervistato dal New York Times in vista dell'imminente uscita della sua versione di Justice League, Zack Snyder ha confermato che, nonostante i suoi piani di sviluppare una trilogia, Warner Bros. non ha intenzione di sviluppare ulteriori sequel.

"Sono pronti a voltare pagina al 100%" ha dichiarato il regista, confermando ulteriormente che lo studio considera il film di Joss Whedon nel canone del DC Extended Universe.

Interrogato sulla presenza di Joker, per cui è stato chiamato sul set Jared Leto (già apparso nei panni del villain in Suicide Squad), Snyder ha poi rivelato che Justice League sarà il suo ultimo film sviluppato per la DC. "L'ho aggiunto perché sapevo che questo sarebbe stato l'ultimo film che avrei realizzato per la DC, e avere l'intero universo cinematografico senza un incontro tra Batman e Joker è strano" ha spiegato il filmmaker.

Vi ricordiamo che Zack Snyder's Justice League sarà disponibile su Sky e Now TV a partire dalla mattina del prossimo 18 marzo. Nel frattempo, HBO Max (che pubblicherà il film negli USA) ha diffuso lo spettacolare trailer finale della Snyder Cut.

Siete curiosi di vedere il lavoro del regista di Watchmen? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo ai retroscena sulle riprese aggiuntive di Ben Affleck e Jared Leto.