Zack Snyder, Justice League compie un anno: spunta la foto di Green Lantern, è bellissima!

Dopo cinque anni e due versioni dello stesso film, Justice League è ancora in grado di sorprendere i suoi fan: la Snyder Cut ha festeggiato il suo primo anniversario in queste ore, e i social sono entrati in fermento per due post molto particolari.

Il primo è ovviamente quello di Zack Snyder, che si è unito ai festeggiamenti dei suoi follower ringraziandoli a sua volta con un commovente post dedicato all'American Foundation For Suicide Prevention, che è stata direttamente coinvolta nella raccolta fondi a scopo benefico organizzata dalla community del movimento ReleaseTheSnyderCut, che lo stesso autore ha supportato dopo la scomparsa della figlia Autumn. Non a caso il post del regista, che trovate in calce, recita 'Il mondo intero è diventato una Lega della Giustizia', con la scritta che circonda un salvagente e un cuore.

Il secondo post invece proviene da Wayne T. Carr e mostra un'immagine inedita di Green Lantern: "Date ai fan quello che vogliono - JL 2/3 #RestoreTheSnyderVerse In Brightest Day..." recita il post dell'attore, con la foto che lo ritrae nei panni di Lanterna Verde, con tanto di costume e anello.

Per chi non lo sapesse, si, in Justice League di Zack Snyder era stata prevista anche la presenza di Green Lantern, che però alla fine venne tagliata a causa del fatto che la Warner Bros. stava sviluppando un altro progetto legato sul supereroe, la serie televisiva Green Lantern in arrivo per HBO. Cosa ve ne pare del look del personaggio di Wayne T. Carr? Ditecelo nei commenti.