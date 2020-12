Zack Snyder, Justice League: 'A causa di Batman ci saranno violenza e blasfemia'

Nel corso di una lunga intervista promozionale, Zack Snyder ha rivelato nuovi dettagli sull'edizione integrale di Justice League, nuovo cinecomic DC Films atteso nel 2021 su HBO Max.

Parlando con Entertainment Weekly, infatti, il regista ha anticipato che con molta probabilità il film sarà classificato come R per colpa di Batman:

"Ecco uno scoop: il film è così epico e folle che probabilmente sarà vietato ai minori. Si tratta di una cosa che penso che accadrà con molta probabilità, il film sarà sicuramente classificato R, vietato ai minori. Non abbiamo ancora ricevuto notizie ufficiali dall'MPAA, ma il mio istinto mi dice che sarà così. C'è una scena in cui Batman sgancia una f-bomb di quelle atomiche. Anche Cyborg non è molto contento di quello che sta succedendo nella sua vita prima di incontrare la Justice League e tende a dire la sua in più di una scena. E quello che fa Steppenwolf alle persone non è molto carino, praticamente le fa a metà. Penso che il rating sarà applicato al film a causa di violenza e blasfemia, probabilmente entrambe".

Cosa ne pensate? E quanto diverso credete che sarà questo film - la cui durata raggiungerà le quattro ore - rispetto alla versione di Joss Whedon uscita nel 2017? Ditecelo nei commenti!

