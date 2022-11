Zack Snyder e Jason Momoa di nuovo insieme per 'il progetto da sogno'? Parla l'attore

In questi giorni la star di Aquaman Jason Momoa ha anticipato un progetto da sogno che diventerà realtà grazie alla nuova gestione dei DC Studios capitanata da James Gunn e Peter Safran, e sui social il nome di Zack Snyder è tornato immediatamente virale.

Come noto infatti Jason Momoa è un grande amico di Zack Snyder e soprattutto uno dei suoi più ferventi sostenitori nei lunghi anni della telenovela della Snyder Cut di Justice League, quindi è lecito che le parole della star abbiano immediatamente fatto pensare al regista di Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice: addirittura, dopo le dichiarazioni originali l'attore ha infiammato nuovamente il popolo del web con una Storia su Instagram nella quale menzionava 'una delle più importanti notizie' della sua carriera 'appena divenuta realtà', e soprattuto citava un regista nascosto dietro lo pseudonimo 'Maestro'. E' bastato questo per far scatenare i fan di Snyder.

Ma come stanno davvero le cose? In una nuova intervista con Jason Momoa è tornato sull'argomento chiarendo alcuni punti: "Si tratta di due cose completamente distinte" ha detto l'attore. "Sono stati due giorni diverse di due altrettante notizie meravigliose. Una relativa al Maestro, una legata alla DC." Inoltre, Jason Momoa ha spiegato che il regista con cui lavorerà non è Zack Snyder: "Sarebbe troppo facile, no? Dovrete scavare più a fondo. Stiamo parlando del Santo Graal. E non posso dire niente al riguardo, davvero".

A quanto pare, insomma, a Jason Momoa la carriera sta andando alla grande: i fan, però, dovranno pazientare ancora un po' prima di poter iniziare ad entusiasmarsi insieme a lui. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.